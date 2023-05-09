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BBP Lideri Destici: Büyük İstanbul Mitingi onları ve destekçilerini korkuttu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne ilişkin, 'Oradaki 1 milyon 700 bin İstanbullu sadece yedili masanın ortaklarını değil, dünyayı da onlara destek veren ABD'sini de İngiltere'sini de emperyalistleri de kapitalistleri de siyonistleri de teröristleri de korkuttu.' dedi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 00:52 - Güncelleme:
BBP Lideri Destici: Büyük İstanbul Mitingi onları ve destekçilerini korkuttu
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Sancaktepe'de bulunan İspir ve Pazaryolu Dernekler Birliğinde (İSPADER) vatandaşlarla buluşan Destici, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde nükleer santraller olduğunu, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde de yakında elektrik üretilmeye başlanacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmede bulunan Destici, "Sen İstanbul'un belediye başkanısın. Senin ne işin var Erzurum'da? Millet sana İstanbul'un imkanlarıyla Erzurum'a git, orada PKK'yla, terör örgütleriyle, HDP'yle işbirliği yapan bir cumhurbaşkanı adayı için oy topla, miting yap, milleti karşı karşıya getir, ülkeyi karıştır diye mi oy verdi? Yoksa İstanbul'a hizmet etmeye mi oy verdi?" diye konuştu.

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nin 14 Mayıs'taki zaferin ayak sesleri olduğunu ifade eden Destici, "Oradaki 1 milyon 700 bin İstanbullu sadece yedili masanın ortaklarını değil, dünyayı da onlara destek veren ABD'sini de İngiltere'sini de emperyalistleri de kapitalistleri de siyonistleri de teröristleri de korkuttu. Onun için bu tür provokasyonlar yapmaya başladılar." şeklinde konuştu.

  • Mustafa Destici
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