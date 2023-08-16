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BBP lideri Destici'den İmamoğlu'na: O koltuklarda PKK desteğiyle oturmalarına milletimiz müsaade etmeyecektir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı açıklamalara ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu'nun İBB başkanlığına aday olmasının yanında Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarma fikrinden vazgeçmediğini söyleyen BBP lideri Destici, 'İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediye başkanlarının artık o koltuklarda PKK desteğiyle oturmalarına milletimiz müsaade etmeyecektir.' dedi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:45 - Güncelleme:
BBP lideri Destici'den İmamoğlu'na: O koltuklarda PKK desteğiyle oturmalarına milletimiz müsaade etmeyecektir
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BP lideri Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Bolu, Antalya, Eskişehir, Ankara ve Denizli'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bölgelerde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, yangınların söndürülmesinde emeği geçen orman işçilerine teşekkür etti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Küçük'ün ailesiyle Yunanistan'ı ziyaretinde Kipi Sınır Kapısından geri çevrilmesine değinen Destici, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanlık ve kanun tanımazlığının devam ettiğini" söyledi. Destici, "bu ırkçı, faşist ve Türk düşmanı tavrı" kınadığını dile getirdi.

"TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medyada yer alan 18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı haberlerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Destici, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığınca konu hakkında hukuki, akademik ve etik olarak çok yönlü inceleme başlatıldığını ve bunu olumlu bir adım olarak gördüklerini vurguladı.

Destici, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ama asla yeterli bulmuyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

YEREL SEÇİMLER

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ifade eden Destici, "Bu süreçte, siyasi partilerimiz, yerel yönetimler, ilgili kamu kurumları ve vatandaşlarımızın birinci önceliğinin, bina güvenliği olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

MHP'nin İYİ Parti'ye yerel seçimde ittifak çağrısına ilişkin görüşleri sorulan Destici, "Türk milliyetçilerini birbirine yakınlaştıracak, toparlanmasına katkı sağlayacak, birleşmesine katkı sağlayacak tüm çağrı ve çabaları olumlu buluyoruz. Bunu da bu kapsamda değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı açıklamalara ilişkin soru üzerine de Destici, İmamoğlu'nun açıklamaları ve tavırlarıyla CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu gösterdiğini ancak gelinen süreçte Kılıçdaroğlu'nun yoluna devam edeceğinin görüldüğünü söyledi.

Destici, "Fotoğraf biraz daha netleştiğinde Sayın İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından başka bir şey kalmadığı ortaya çıktı. Benim gördüğüm, İmamoğlu kendine yakın milletvekilleri ve CHP içindeki yöneticilerle İstanbul Belediye Başkanlığına aday olması ve kazanması halinde yoluna yürüyebileceği kanaatine vardı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını önceliyor. Ama gördüğüm kadarıyla halen Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir aday çıkarma fikrinden de vazgeçmiş değiller." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamayacağını, belediye meclisinde çoğunluğu elde edemeyeceğini düşündüğünü aktaran Destici, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediye başkanlarının artık o koltuklarda PKK desteğiyle oturmalarına milletimiz müsaade etmeyecektir, mutlaka 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde onların tamamını değiştirecektir." ifadelerini kullandı.

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