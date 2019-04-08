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Bebeğini öldürüp evinin bodrumuna gömdüğü iddiası

Gaziantep'te yaklaşık 6 yıl önce doğurduğu bebeğini boğduktan sonra evinin bodrumuna gömdüğü iddia edilen kadın ile erkek kardeşi gözaltına alındı.

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Gaziantep'te bir kişinin, kız kardeşinin 6 yıl önce doğurduğu bebeğini öldürüp evlerinin bodrumuna gömdüğü ihbarı üzerine yapılan kazıda bebeğe ait olduğu sanılan kemik parçaları bulundu. Kadın şüpheli ile ihbarda bulunan erkek kardeşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran M.B, yaklaşık 6 yıl önce doğum yapan kız kardeşi F.B'nin (22), evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği kız bebeği, boğduktan sonra bodruma gömdüğünü iddia etti.

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Polis ekiplerince, merkez Şehitkamil ilçesinde Kayaönü Mahallesi'ndeki evin bodrum katında yapılan kazı çalışması sonucu bebeğe ait olduğu sanılan kemik parçaları bulundu.

Kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

F.B. ile ona yardım ettiği öne sürülen erkek kardeşi M.B. gözaltına alındı. 

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