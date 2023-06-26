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Bebek katili Öcalan'a övgüler dizmişti: Merdan Yanardağ gözaltına alındı

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma' ile ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Yanardağ hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Bebek katili Öcalan'a övgüler dizmişti: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

HDP'DEN DESTEK GECİKMEDİ

Gelişmelerin ardından HDP'den Yanardağ'a destek açıklaması geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, insanlık dışı olan İmralı tecridi ile ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye'de yargı ve RTÜK'ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır. Yargının ise Sayın Öcalan'a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı'da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

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