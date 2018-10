2018 Bedelli askerlik başvuru süreci nasıl işliyor e devlet Bedelli askerlik 4.celp dönemi tarihleri açıklandı mı Bedelli askerlik 4.celp dönemi tarihleri ne zaman açıklanacak? 2018 Bedelli askerlik başvuru süreci nasıl işliyor? Bedelli askerlik 4.celp tarihleri belli oldu mu? Milyonlarca genç bedelli askerlik son dakika haberlerini an be an takip ediyor. 2018 Bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman açıklanacak? E devlet bedelli askerlik 2018 başvuruları araştırılıyor. Bilindiği üzere İlk 3 celp sonucunda işlemlerini tamamlayan 220 bin adayın gideceği birlikler ve teslim tarihleri belli oldu. Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2018 yılı itibariyle 550 bin kişi tarafından başvuru yapılan ve yoğun ilgi gören bedelli askerliği celp dönemleri gündemde en çok arananlar listesine girdi. Bununla birlikte diğer adaylar için Diğer adaylar ise bedelli askerlik 4. celp ne zaman sorusunun yanıtını aramaya başladı. Henüz konuyla ilgili bir açıklama olmamasına karşın Bedelli askerlik 4. celp döneminin e-Devlet üzerinden duyurusunun yapılmasının 24 Ekim 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Peki Bedelli askerlik başvurusunda adaylar nasıl bir yol izlemelidir? Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek; 1 Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.2 Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.

0 x Bedelli askerlik 4.celp dönemi tarihleri 2018 Bedelli askerlik başvuru süreci nasıl işliyor? Milyonlarca genç bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik celp dönemi tarihleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman belli olacak? 2018 bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan vatandaşlar 21 gün askerlik için 4.celp dönemi bekliyor. Peki, 2018 Bedelli Askerlik 4.celp dönemi ne zaman? Bedelli askerlik celp yerleri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Başvuruların başladığı tarihten itibaren 500 binden fazla kişinin faydalanmak için başvurduğu bedelli askerlikte celp süreci devam ediyor. Son olarak MSB 3. celp dönemine ilişkin bilgileri yayınlanmıştı. Gözler şimdi 4. ve sonraki celp dönemlerine çevrildi. İşte, konuya dair merak edilen detaylar... Bedelli askerlik 4. celp döneminin açıklanacağı tarih henüz net değil. Ancak bedelli askerlik başvurusu için son gün olan 3 Kasım'dan sonra ya da Ekim ayının son haftası açıklanabileceği öngörülüyor. Konu hakkında MSB'den ya da başka kurumlardan açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz. Başvurulardan sonra Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara yönelik celp planlamalarının düzene sokulacağı ve başvuru sayılarına göre celp dönemlerinin oluşturulacağı ifade ediliyor. BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN? Bedelli askerlik ile ilgili arayışlar sürüyor. İlk üç celp döneminde silah altına alınan adayların sevk tarihleri ve birlikleri E-devlet üzerinden adayların bilgisine sunulmuştu. İlk celp döneminde silah altına alınan adaylar askerlik görevini tamamladı. 5 Ekim tarihinde terhis olan adayların ardından 6 ekim tarihinde ikinci celp döneminde silah altına alınacak olan adaylar birliklerine teslim olmaya başladı. 3. celp döneminde silah altına alınacak olan adaylar ise 27 Ekim tarihinden itibaren tertip edildikleri birliklere teslim olacak. 4. celp dönemi ise 3 Kasım'da Bedelli askerlik başvurularının sona ermesinin ardından belli olacak. "EKİM AYININ SON HAFTASI AÇIKLANABİLİR" Bedelli askerlik 4. celp döneminin açıklanacağı tarih henüz net değil. Ancak bedelli askerlik başvurusu için son gün olan 3 Kasım'dan sonra ya da Ekim ayının son haftası açıklanabileceği öngörülüyor. Bedelli askerlik celp dönemi yerleri e-devlet ilanı Birinci celp dönemi tarihi - 15 Eylül 2018 Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 28 Ağustos 2018 İkinci celp dönemi tarihi - 6 Ekim 2018 Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 6 Eylül 2018 Üçüncü celp dönemi tarihi - 27 Ekim 2018 Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 27 Eylül 2018. E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ İLK ÜÇ CELP TAMAMLANDI Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı. ARA CELP DÖNEMLERİ GELECEK Mİ? Başvurulardan sonra Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara yönelik celp planlamalarının düzene sokulacağı ve başvuru sayılarına göre celp dönemlerinin oluşturulacağı ifade ediliyor. Diğer yandan ara celp dönemleri kapsamında ise; Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülmekte.. Söz konusu detaylara göre; 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştireceği ve başvuruların, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacağı ayrıca yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edeceği belirtilmiş durumda. BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılıyor. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek; 1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak. 2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek. BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak. Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecekler. Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler. Asker alma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak ve duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek. Bedelli askerlik uygulamasına, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre beklenmeden başlanacak. BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ Peki kimler bedelli askerlik yapabilir? 1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir. 3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI 2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir. SON BEDELLİ ASKERLİK En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı. Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti. BEDELLİ ASKERLİK HANGİ BİRLİKLERDE EĞİTİM VERİLECEK? - 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa - 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın - 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya - 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale - 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas - 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik - 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir - 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya - 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat - 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur - 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan - 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale - Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir Burdur'da Bedelli Askerler Kışlaya Teslim Olmaya Başladı Bedelli askerlik uygulamasında ilk celp 2. dönem temel askerlik eğitimini alacak yaklaşık 4 bin kişi kente gelmeye başladı. BURDUR (AA) - Burdur'da bedelli askerlik uygulamasından faydalananlar kışlalarına teslim olmaya başladı. Bedelli askerlikten faydalanmak üzere başvurularını tamamlayan ve ilk celp 2. dönem temel askerlik eğitimini alacaklar, kent merkezindeki Binbaşı Maruf Kışlası 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığına geldi. Türkiye'nin farklı illerinden gelenler, kışla kapısında yakınlarıyla vedalaşıp güvenlik aramasından geçirilerek içeriye alındı. İstanbul'dan gelen Derviş Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bedelli askerlik uygulamasından faydalandığını belirterek "İyi ki de temel eğitim almamızı sağladılar. Asker üniformasını giymeden askerliğimizi bedelli olarak yapsaydık bazı şeyler içimizde kalırdı. 21 gün de olsa askerliği tadacağız. İnşallah hayırlısıyla da tezkeremizi alıp gideceğiz." dedi. Kütahya'dan gelen Nuri Karaay da ilk cepte yer aldıklarını ve Burdur'a ilk gelenlerden olduklarını dile getirerek uygulamanın hayırlı olmasını diledi. Esnaf, Mehmet Günay da bedelli askerlik uygulamasının başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Burdur'un ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Binbaşı Maruf Kışlası'nda yaklaşık 4 bin kişinin bedelli askerlik hizmetini yapacağı kaydedildi. YORUMLAR 0

