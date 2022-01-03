3 Ocak 2022 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:32

Bedelli askerlik ücreti, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu sorusu gündeme geldi. İşte 2022 yılında bedelli askerlik yapacak olanların ödeyeceği ücret...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri açıklandı.

2022 bedelli askerlik ücreti de memur maaşlarına yapılan enflasyon oranında her 6 ayda bir artıyor. Bu kapsamda vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği Bedelli askerlik ücreti 2022 belli oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı için 43 bin 151 lira oldu.

2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerliğin ilk ücreti 31 bin 343 TL iken, 2021 yılının temmuz-aralık arasında 43 bin 150 TL olarak belirlenmişti. 2021 Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerlik 43 bin 150 liraydı.

Askerlik yaşına gelmiş ve askerlik yapmasına engel bir durum bulunmayan tüm askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler Bedelli askerlik uygulamasından yararlanabiliyor.