Bedelli askerlikte yeni dönem! Bedelli askerlik şartları ve asker alma yönetmeliği değişti

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik şartlarını belirleyen asker alma yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bedelli askerliğe hak kazananlar, haklarından vazgeçtiğinde yeniden başvuru yapamayacak. İşte yeni dönemde bedelli askerlik şartları

BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ DÖNEM!



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeralma Yönetmeliğinde çeşitli değişikliklere gitti. Bedelli askerlikte yeni dönem için hazırlanan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detayların yer aldığı yeni asker alma yönetmeliği maddeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre temel askerlik eğitimini almadan Türk vatandaşlığından çıkan yükümlüler tekrar vatandaş olduklarında bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayacak.

Bir diğer maddede ise bedelli askerlik müracaat şartları arasında, "Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak" ibaresi yer aldı.

ASKER ALMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ



Milli Savunma Bakanlığı'nın asker alma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik doğrultusunda bedelli askerlik şartları yeniden belirlendi.

Bedelli askerlikte yeni dönem müracat koşullarına göre; Temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığı kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmeyecek.

Öte yandan, kura veya sınıflandırma işleminin ardından bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçen yükümlüler de bedelli askerlik yapamayacak.

Herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar, bedelli müracaatlarını e-devlet ve askerlik şubesi üzerinden yapabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar bedelli başvurularını sadece askerlik şubesinden yapabilecek.

Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Başvuruda bulunanların temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık'a kadar bakanlığa bildirilecek.

Bedelli askerlik şartlarını yerine getirerek yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilecekler. Bu adayların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecek.