Bekçilik sınavı kaç saat sürecek? 2022 Bekçilik sınav süresi

Bekçilik sınavı başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından uygulanan Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde saat 10.00'da başladı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. Peki Bekçilik sınavı kaç saat sürecek? İşte bekçilik sınav süresi ile ilgili ayrıntılar

Bekçilik alımı sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilecek olan bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00'da başladı.

Bekçilik sınavında adaylara çoktan seçmeli (5 cevap şıkkı) 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

2022 BEKÇİLİK SINAV SÜRESİ

Bekçilik sınavı 120 dakika (2 saat) sürecek olup 12.00'da sona erecek.

Adaylar bekçilik sınavına, sınav giriş belgeleri ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, veya geçerlik süresi devam eden pasaport ile katılabilecekler.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıkladığı kılavuz bilgisine göre 2022 bekçilik sınav sonuçları ağustosta ilan edilecek.

Bekçilik sınav sonuç bilgileri 05.08.2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru

Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru