Bekir–Nazife Aksoy ile Bayram Tadı'nda bayram boyunca, 20.00

Bekir ve Nazife Aksoy Çifti Bayramınızı Renklendirmeye Geliyor!

"Bayram Tadı'nda" buluşmalar ve sohbetler 24 TV'de bayram boyunca birbirinden özel konukları ile bayramınızı renklendirmeye geliyor.

Ekranların sevilen oyuncuları Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy bu bayram 24 TV ekranlarından "Bayram Tadı'nda" programı ile evlerinize konuk oluyor.

Türk televizyon ve sinemasının sevilen yüzleri arasında yer alan Bekir ve Nazife Aksoy çifti, bu bayram 24 TV ekranlarında birbirinden özel konukları, hoş sohbetleri ile izleyicilerle buluşacak.

Bayram Tadı'nda bayramın birinci günü Alem FM programcıları Fatih Yıldırım ile Umut Bezgin ve sevilen POP müzik şarkıcısı Melis Kar eğlenceli sohbetleri ile bir araya geliyor.

Bayramın ikinci günü, sinema, tiyatro ve dizilerin sevilen oyuncuları Serpil Tamur ve Ayşen İnci; bayramın üçüncü günü ise sevilen müzisyen Selim Gülgören, şarkıcı Gülden Budak ve Masterchef Esra Tokelli, Bekir - Nazife Aksoy çiftinin konuğu oluyor.

Bekir - Nazife Aksoy ile Bayram Tadı'nda, Bayram Boyunca saat 20.00'de 24 TV'de.