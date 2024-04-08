İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0774
  • EURO
    34,9244
  • ALTIN
    2409.43
  • BIST100
    9683.89
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bekir–Nazife Aksoy ile Bayram Tadı'nda bayram boyunca, 20.00
Güncel

Bekir–Nazife Aksoy ile Bayram Tadı'nda bayram boyunca, 20.00

Bekir ve Nazife Aksoy ile Bayram Tadı'nda bayram boyunca 24 TV'de saat 20.00'de ekranlara gelecek. “Bayram Tadı'nda” bayram boyunca birbirinden özel konukları ile bayramınızı renklendirmeye geliyor.

8 Nisan 2024 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
Bekir–Nazife Aksoy ile Bayram Tadı'nda bayram boyunca, 20.00
ABONE OL

Bekir ve Nazife Aksoy Çifti Bayramınızı Renklendirmeye Geliyor!

"Bayram Tadı'nda" buluşmalar ve sohbetler 24 TV'de bayram boyunca birbirinden özel konukları ile bayramınızı renklendirmeye geliyor.

Ekranların sevilen oyuncuları Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy bu bayram 24 TV ekranlarından "Bayram Tadı'nda" programı ile evlerinize konuk oluyor.

Türk televizyon ve sinemasının sevilen yüzleri arasında yer alan Bekir ve Nazife Aksoy çifti, bu bayram 24 TV ekranlarında birbirinden özel konukları, hoş sohbetleri ile izleyicilerle buluşacak.

Bayram Tadı'nda bayramın birinci günü Alem FM programcıları Fatih Yıldırım ile Umut Bezgin ve sevilen POP müzik şarkıcısı Melis Kar eğlenceli sohbetleri ile bir araya geliyor.

Bayramın ikinci günü, sinema, tiyatro ve dizilerin sevilen oyuncuları Serpil Tamur ve Ayşen İnci; bayramın üçüncü günü ise sevilen müzisyen Selim Gülgören, şarkıcı Gülden Budak ve Masterchef Esra Tokelli, Bekir - Nazife Aksoy çiftinin konuğu oluyor.

Bekir - Nazife Aksoy ile Bayram Tadı'nda, Bayram Boyunca saat 20.00'de 24 TV'de.

  • bayram tadı
  • özel konuklar
  • renkli bayram

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.