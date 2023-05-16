Beklenmedik olay! Mayıs ayında kar yağdı

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın bir bölümü ile Iğdır'daki Zor ve Canderviş dağları kar yağışıyla beyaza büründü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden yağmur, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

5 bin 137 metreyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Iğdır'daki 3 bin metre üzeri rakıma sahip Zor ve Canderviş dağları da beyaza büründü.

MAYIS AYINDA KAR YAĞDI!

Kars'ta son günlerde etkili olan yağmurlu ve soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın ardından Mayıs ayında yağan kar, şehrin etrafında bulunan dağları yeniden beyaza bürüdü.

Kars'ta etkili olan soğuk hava, yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağların zirvesine yağan kar, soğuğu da beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştü. Dağlarının zirvesinin yeniden beyaza bürünmesi kameralara yansıdı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında gideceği Ardahan'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yüksek kesimlerdeki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.