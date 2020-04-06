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Belarus'tan gelen 43 Türk vatandaşı Yalova'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Belarus'tan Türkiye'ye gelen 43 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:01
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Uçakla önce İstanbul'a gelen 43 kişi, 2 otobüsle Yalova'ya getirildi.

Polis ekiplerinin eşlik ettiği otobüslerle Çınarcık ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Çınarcık Öğrenci Yurdu'na getirilenlerin, 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Dün de aynı öğrenci yurduna Belarus'tan gelen 14 kişi yerleştirilmişti.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Yalova Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

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