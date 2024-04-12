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  • Belediye CHP'den AK Parti'ye geçti! Lütfü Savaş'ın tefeci rezaleti ortaya çıktı
Güncel

Belediye CHP'den AK Parti'ye geçti! Lütfü Savaş'ın tefeci rezaleti ortaya çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesini kazanan AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin Lütfü Savaş yönetiminden kalan 7 milyar TL'nin üzerinde borcu bulunduğunu açıkladı. Öntürk, Savaş'ın tefecilerden bile borç aldığını söyledi.

12 Nisan 2024 Cuma 08:18 - Güncelleme:
Belediye CHP'den AK Parti'ye geçti! Lütfü Savaş'ın tefeci rezaleti ortaya çıktı
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Türkiye 31 Mart 2024'te yerel seçimlerinde sandık başına gitti. Ülke genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullandığı seçimde Hatay, CHP'den AK Parti'ye geçti.

Depremin yaralarının sarıldığı AK Partili Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin güncel borç durumunu açıkladı.

Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Lütfü Savaş döneminden kalma 7 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu açıkladı.

Hatay'da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "Bugün öğrendim ki belediye için tefeciden bile borç alınmış. Korkmayın artık bu "aile şirketi devri" sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz" dedi.

  • Hatay
  • Mehmet Öntürk
  • Lütfü Savaş

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