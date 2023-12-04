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Belediyede kasalar boşaldı! CHP'nin işbilmezliği işçilere kabusu yaşatıyor

Balıkesir'in CHP'li Ayvalık, Erdek ve Edremit belediyelerinde çalışan memur ve işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları ortaya çıktı.

Sabah4 Aralık 2023 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
Belediyede kasalar boşaldı! CHP'nin işbilmezliği işçilere kabusu yaşatıyor
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Milyonlarca turisti ağırlayan sahil bölgelerindeki CHP'li belediyelerin bütçeleri beceriksizlik yüzünden çöktü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde memur ve işçilerin 6 aydır maaşlarını eksik ya da parça parça aldığı öğrenildi. Evlerini geçindiremeyen ve kiralarını ödeyemeyen işçiler kabus gibi günler yaşıyor.

Balıkesir'de, milyonlarca turisti ağırlayan sahil bölgelerindeki CHP'li belediyelerde bütçeyi yönetememekten kaynaklanan maaş sorunları yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda Erdek ve Ayvalık belediyelerinin yaşadığı maaş sorununun arsa satışlarıyla geçici olarak giderildiği ancak Edremit Belediyes'inde krizin büyüyerek devam ettiği ortaya çıktı. 6 aydır maaşlarını eksik ya da parça parça alan memur ve işçiler kiralarını ödeyemez duruma geldi.

CHP'li başkanlarla görüşen sendika temsilcileri, maaşların tam ve eksiksiz ödeninceye kadar konunun takipçisi olacaklarını açıkladı. Edremit Belediyesi'nde bazı memur ve işçilerin, sakal tıraşı olmayıp görevlerini yavaşlatarak pasif eyleme geçtikleri öğrenildi.

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