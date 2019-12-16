Belediyelerde sözleşmeli personel kıyımı başladı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, belediyelerde sözleşmeli personel kıyımı yapıldığını bildirdi.
Yalçın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Belediyelerde 6 yılı aşkın süredir çalışan sözleşmeli personelin iş akitlerinin fesih edilmeye başlandığı haberleri geliyor.Bu görmezden gelinemez” değerlendirmesinde bulundu. Yalçın, şunları kaydetti: “31 Mart 2019 tarihi milat alınarak,haksız yere işini kaybeden sözleşmeli personel işe iade edilmeli. Sözleşmeli personelin kadroya alınması bütçeye ek yük getirmediği gibi, yüzde 25 oranında da tasarruf sağlamaktadır. Sözleşmeli personel istihdamı bir an önce son bulmalıdır.
KADRO VERİLMELİ
31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan kriz ve kıyım emekçiye tekrar yaşatılmamalıdır. Kamu ve yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personele kadro verilerek bu istihdam şekli rafa kaldırılmalıdır. Geleceği belli olmayan istihdam şekilleri kişiyi,çocuklarını,ailelerini huzursuz ediyor ve büyük travmalara neden oluyor.”
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