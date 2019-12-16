14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8136
  • 6,47
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Belediyelerde sözleşmeli personel kıyımı başladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, belediyelerde sözleşmeli personel kıyımı yapıldığını bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yalçın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Belediyelerde 6 yılı aşkın süredir çalışan sözleşmeli personelin iş akitlerinin fesih edilmeye başlandığı haberleri geliyor.Bu görmezden gelinemez” değerlendirmesinde bulundu. Yalçın, şunları kaydetti: “31 Mart 2019 tarihi milat alınarak,haksız yere işini kaybeden sözleşmeli personel işe iade edilmeli. Sözleşmeli personelin kadroya alınması bütçeye ek yük getirmediği gibi, yüzde 25 oranında da tasarruf sağlamaktadır. Sözleşmeli personel istihdamı bir an önce son bulmalıdır. 

KADRO VERİLMELİ

31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan kriz ve kıyım emekçiye tekrar yaşatılmamalıdır. Kamu ve yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personele kadro verilerek bu istihdam şekli rafa kaldırılmalıdır. Geleceği belli olmayan istihdam şekilleri kişiyi,çocuklarını,ailelerini huzursuz ediyor ve büyük travmalara neden oluyor.”

Bakan Soylu: Milletin Meclisi´nde devlete katil denilen bir dansla konu çözülecekse ...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Dava tarihi belli oldu

Dava tarihi belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA