Bereket dönerden 2 milyon dolarlık yatırım

Türk Döneri’nin geleneksel lezzeti dünyayı sarıyor. Özellikle son dönemde Avrupa ülkelerinden talep patlaması yaşandı. Bereket Döner, Türkiye'deki üretim gücünü ikiye katlayarak ve yurtdışın da yapacağı yatırımlarla Almanya başta olmak üzere Avrupa ihracatını da ikiye katlamayı hedefliyor.

Türk Döneri'nin dünyada’ki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, Avrupa ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için günlük üretimini 50 tondan 100 tona çıkarma kararı aldı. Tüm Türkiye’ye yayılan satış kanallarını daha da arttıran Bereket Döner, yeni yatırımlarıyla daha önce günlük 500 bin porsiyonluk üretim miktarını 1 milyona çıkarmış olacak.

2 MİLYON DOLARLIK YATIRIM KARARI

Türk dönerinin geleneksel lezzetini geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden kontrollü şartlarda üreten ve bu modeli korumaya büyük önem verdiklerini söyleyen Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek"İhracatı daha da artırmak için 2 milyon dolarlık yeni bir yatırıma yöneldik. Avrupa'dan gelen talepleri AB sınırları içerisinden karşılamak için Bulgaristan ve Romanya'da yeni fabrika arayışlarımız da devam ediyor" dedi. Türkiye genelinde her ile ve 957 ilçenin 600'üne Bereket Döner ürünleri ile girdiklerini belirten Emek, Bereket Döner'in Suudi Arabistan'ın Mekke ve Riyad şehirlerinde yeni şubeler için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Halen doğrudan 500 dolaylı olarak 2500 çalışanı ile, yıllık 14 bin tonluk üretim kapasitesini yeni yatırımlar ile 30 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Emek, bu yapılacak olan yeni yatırımla birlikte çalışan sayısının da artacağını söyledi.

Mevcut haliyle bile dünyanın en büyük 3 döner üreticisinden biri olduklarına dikkat çeken Emek " Yeni dönemdeki ilk Hedefimiz günlük 100 ton üretim kapasitesine ulaşmak. Yapacağımız bu yeni yatırımlarla birlikte dünyada zirveye açık ara farkla yerleşiyor olacağız. “ dedi. Yeni üretim hedeflerine paralel olarak Bereket Döner Turquality Marka Destek Programı için de tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Muhammet Nezif Emek Turquality sürecini de başlattıklarını dile getirdi.

GELENEKSEL LEZZETİ KORUYORUZ

Türk Döneri'nin bütün dünyayı kuşatan geleneksel lezzetinin korunması için büyük özen gösterdiklerini belirten Emek şunları söyledi; "Bereket Döner, Türk Döneri algısının marka değeri ile birlikte sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bilinirliği için yoğun çaba harcıyor. Bu konuda sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde gönüllü elçilik yapıyoruz. Turquality sonrası, Türk dönerini tanıtma çalışmalarına daha çok ağırlık verebilme imkanı buluyor olacağız."dedi