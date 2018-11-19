Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bergama Antik Kenti girişinde yangın; 5 dükkanda hasar var

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Antik Kenti girişindeki hediyelik eşya dükkanlarından birinde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 dükkanda hasar meydana geldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bergama Antik Kenti girişinde sıralı bulunan ve hediyelik eşya satışı yapılan dükkanların birinde, saat 03.00 sıralarında, yangın çıktı. Antik Kent'in bekçisi, alevleri fark edip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki 4 hediyelik eşya dükkanına sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına müdahale için bölgeye Bergama'nın yanı sıra Kınık ve Dikili'den de itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak yaklaşık 2 saatte alevleri söndürdü. Dükkanlarda büyük oranda hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO´ya teslim oldu

Afrin´de çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO´ya teslim oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA