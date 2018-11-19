Bergama Antik Kenti girişinde yangın; 5 dükkanda hasar var

Bergama Antik Kenti girişinde sıralı bulunan ve hediyelik eşya satışı yapılan dükkanların birinde, saat 03.00 sıralarında, yangın çıktı. Antik Kent'in bekçisi, alevleri fark edip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki 4 hediyelik eşya dükkanına sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına müdahale için bölgeye Bergama'nın yanı sıra Kınık ve Dikili'den de itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak yaklaşık 2 saatte alevleri söndürdü. Dükkanlarda büyük oranda hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.