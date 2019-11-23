Beş yıldızlı otel gibi mülteci kampı

Göçmenlere yönelik şiddet ve kamplardaki bebek ölümleriyle gündemden düşmeyen Yunanistan, Sisam, Sakız ve Midilli adalarında 15 bin kişilik kapalı göçmen kampları inşa etme kararı alırken, Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, dünyaya örnek olan modern geçici barınma merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Suriyelilerin eğitimden sağlığa ve sosyal alanlara kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı Hatay’ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerindeki geçici barınma merkezleri, iç savaş mağdurların yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor.

BENZER TESİSLER

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou’nu Hatay ve Kilis gezisinden sonra yaptığı “Türkiye’deki mülteci kamplarının mükemmelliğini görünce ülkesindeki durumdan utanç duyduğu” şeklindeki açıklamasıyla da dikkat çektiği barınma merkezleri, dünyadaki benzer tesisler arasında öne çıkıyor. Yayladağı ilçesinde 102 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 776 konteynerin bulunduğu Yayladağı Geçici Barınma Merkezinde, 4 bin 101 Suriyeli yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor. Kızılay Çocuk Dostu Alanı, 20 derslikli okul, cami, 3 oyun parkı, halı saha, kütüphane, etüt salonu ve sağlık ocağının faaliyet gösterdiği merkezde, bir doktor ve iki hemşire dahil 191 personel görev yapıyor.

BİZE KUCAK AÇTILAR

Barınma merkezinde kalan Halit Sakallı, 2016’da ailesiyle Türkiye’ye sığındıklarını söyledi. Türkiye’nin sağladığı imkanlarla hayata tutunduklarını aktaran Sakallı, “Bize kucak açıldı. Türkiye bizi kabul etti, yerleştirdi. Bize her türlü yardımda ve destekte bulundu. Allah razı olsun. Barınma merkezinde her türlü imkanlar var” dedi. Riyad Ablak da eşi ve çocuklarıyla 8 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’de geldiklerini anlattı. Yayladağı Geçici Barınma Merkezi Yönetici Yardımcısı Yakup Karasu da İç karışıklık dolayısıyla ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan Suriyelilere ilk kucak açan yer olduğunu söyledi.

ALTINÖZÜ’NDE 2 BİN 665 SURİYELİ MİSAFİR EDİLİYOR

Altınözü ilçesindeki 140 bin metrekarelik alanda inşa edilen Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’nde ise 2 bin 56 konteyner de 2 bin 665 Suriyeli yaşıyor. Merkezde 38 derslikli okul, sağlık merkezi, halı saha, yetim merkezi, izcilik merkezi, spor salonu, 5 çocuk oyun parkı, 4 basket sahası, cami, kütüphane, ziyaret salonu ve bir sera bulunuyor. Barınma merkezinde 8’i Suriyeli 9 doktor, 9 sağlık memuru ile temizlik ve özel güvenlik görevlisinden oluşan 170 personelde hizmet veriyor. Merkezde kalanlardan Suriyeli Muhammet Rahe, 2013 yılından bu yana ailesiyle birlikte barınma merkezinde yaşadığını belirterek, “Merkezimiz her ihtiyacımız düşünülerek yapıldı. Türkiye dua ediyoruz” dedi.