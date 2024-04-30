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  • Beşiktaş'ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Beşiktaş'ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş Levent'te iddiaya göre aks kıran hafif ticari aracın karşı yöne geçmesi sonucu lüks Maserati otomobilin de aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 8 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada aracın karşı yönde yalpaladığı ve kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerleri kırarak karşı yöne uçtuğu görülüyor.

IHA30 Nisan 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün yaşanan olayda, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıkmıştı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirmişti. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kalmıştı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenilmişti. Yaşanan o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli gelen hafif ticari araç yalpalayarak kontrolden çıkıyor. Ortadaki bariyerleri kıran araç, taksi dolmuşa çarparak karşı yöne uçuyor.

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