İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5034
  • EURO
    34,9622
  • ALTIN
    2429.87
  • BIST100
    9812.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Beşiktaş'ta aynı noktada bir kaza daha

Beşiktaş'ta aynı noktada 3 ay içerisinde üç kaza meydana geldi. Apartmanın bodrum katında bulunan daireye üçüncü kez aracın çarptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA25 Nisan 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta aynı noktada bir kaza daha
ABONE OL

Kaza, Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi'nde Salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuştan hızla gelen hafif ticari araç duramadı, apartmanın bodrum katındaki dairenin duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve dairenin camında hasar meydana geldi.

"YAPILMASI GEREKEN ÇELİK BARİYER"

Kaza anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuştan hızla gelen hafif ticari aracın kaldırımı aştıktan sonra dairenin duvarına çarptığı anlar görülüyor. Aynı noktada daha önce de trafik kazası meydana gelmiş, yokuştan hızla gelen otomobil apartmanın girişine çarpmış, kazada 1 kişi ölümden dönmüştü.

Apartman yöneticisi Coşkun Önkol "Ben bu apartmanın yöneticisiyim. 3 ayda üçüncü kez apartmanın içine girdiler. Çareler arıyoruz bulamıyoruz. Çünkü burada bütün araçlar yokuştan aşağı gelirken boş viteste iniyorlar. Hız kesiciler fayda etmiyor. Kimse onları önemsemiyor. Burada yapılması gereken bir tek şey var, çelik bariyer. Buranın önüne çelik bariyer yapılmadığı takdirde ölümler olacak. Ölümler olduktan sonra da önlem alınacak. Biz ölümler olmadan önlem alınmasını istiyoruz. Onun için gayret ediyoruz. Her ay bir kere kaza oluyor. İşin trajikomik kısmı artık mahalleli gülmeye başladı. İnanıyoruz ki bu kazadan sonra sonuç alınacak" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.