Beşiktaş'ta aynı noktada bir kaza daha

Kaza, Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi'nde Salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuştan hızla gelen hafif ticari araç duramadı, apartmanın bodrum katındaki dairenin duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve dairenin camında hasar meydana geldi.

"YAPILMASI GEREKEN ÇELİK BARİYER"

Kaza anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuştan hızla gelen hafif ticari aracın kaldırımı aştıktan sonra dairenin duvarına çarptığı anlar görülüyor. Aynı noktada daha önce de trafik kazası meydana gelmiş, yokuştan hızla gelen otomobil apartmanın girişine çarpmış, kazada 1 kişi ölümden dönmüştü.

Apartman yöneticisi Coşkun Önkol "Ben bu apartmanın yöneticisiyim. 3 ayda üçüncü kez apartmanın içine girdiler. Çareler arıyoruz bulamıyoruz. Çünkü burada bütün araçlar yokuştan aşağı gelirken boş viteste iniyorlar. Hız kesiciler fayda etmiyor. Kimse onları önemsemiyor. Burada yapılması gereken bir tek şey var, çelik bariyer. Buranın önüne çelik bariyer yapılmadığı takdirde ölümler olacak. Ölümler olduktan sonra da önlem alınacak. Biz ölümler olmadan önlem alınmasını istiyoruz. Onun için gayret ediyoruz. Her ay bir kere kaza oluyor. İşin trajikomik kısmı artık mahalleli gülmeye başladı. İnanıyoruz ki bu kazadan sonra sonuç alınacak" dedi.