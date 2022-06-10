İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1102
  • EURO
    18,171
  • ALTIN
    1014.12
  • BIST100
    2563.8
Güncel

Beşiktaş'ta feci kaza: İsveçli kadın öldü

Beşiktaş'ta kargo aracının kayarak çarptığı 78 yaşındaki İsveç uyruklu Ryyner Simone hastanede hayatını kaybetti.

DHA10 Haziran 2022 Cuma 14:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza dün saat 11:30 sıralarında meydana geldi. Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta çalışanın kargo teslim etmek için park ettiği araç, hareket ederek park halindeki otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, yol kenarında yürüyen 78 yaşındaki İsveç uyruklu Ryyner Simone'a vurarak yola savurdu. Daha sonra kargo aracı, kadını altına alarak sürükledikten sonra park halindeki iki otomobile vurarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ryyner Simone hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.