Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beşiktaş'ta takibe alınan otomobilden 1 kilo uyuşturucu madde çıktı

Beşiktaş'ta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, bir otomobili takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis, şüphelilere ateş açarak durdurabildi. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri 34 BF 6898 plakalı otomobili takibe aldı.  Polis ekiplerini gören şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis, kaçan şüphelileri ateş açarak durdurabildi.
 
Yener Sokak'ta son bulan kovalamacanın ardından yakalanan Y.B, M.Y, M.S isimli şüpheliler gözaltına alındı. 
 
Otomobilden inen şüpheliler el frenini çekmeyi unutunca, araç kayarak öndeki bir araca çarptı. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 kilo  uyuşturucu madde ele geçirdi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA