Beşiktaş'ta üst geçide kamyonuyla çarpan sürücü gözaltına alındı

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden kamyonun üzerindeki platform yüksekliği nedeniyle üst geçide çarptı. Önce duran kamyon şoförü, daha sonra yoluna devam etti. Olaya şahit olan bir kişi o anları cep telefonuyla görüntüleyip polise ihbarda bulundu. Yaklaşık iki kilometre sonra polis tarafından durdurulan kamyon şoförü, gözaltına alındı. Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri yola düşen parçaları toplayıp, temizlerken itfaiye ekipleri de üst geçitten sarkan parçaları aldı. Olay nedeniyle bir süre kapatılan yol, parçaların alınmasının ardından açıldı.