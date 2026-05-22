İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer'in sorgu tutanağı, yerel yönetimlerdeki ve siyaset dünyasındaki rüşvet, iltimas ve usulsüzlük sarmalını gözler önüne serdi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından bizzat alınan ifadede, Beşiktaş Belediyesi'ndeki "çanta siyaseti" ve CHP kurultayını dizayn etmek için kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı tek tek anlatıldı.

"Kara kutu" kaçarken yakalandı

EYT emeklisi olduğunu ve şu an resmi bir işi bulunmadığını beyan eden Meclis Üyesi İlker Uluer'in evinde yapılan adli aramada 90.000 Amerikan Doları ve 5.000 Euro nakit para ele geçirildi. Paranın aile birikimi olduğunu iddia eden Uluer'in, emekli maaşı dışında bir geliri olmamasına rağmen yakın dönemde Ayvalık'ta milyonlarca liralık bir ev ve Bergama'da arsa satın aldığını, lüks harcamalarının bir kısmını ise "elden nakit" olarak ödediğini itiraf etmesi dikkat çekti.

"BELEDİYEDE ÇANTACILIK YAPIYORLAR, ESNAFTAN PARA TOPLUYORLAR"

Beşiktaş'ta esnaftan ve büyük markalardan maddi menfaat talep edildiğini açıkça itiraf eden Uluer, "Beşiktaş ilçesinde insanlar belediyeye müracaat ettiklerinde kendilerinden maddi menfaat talebinde bulunulduğunu bana anlatırlardı. Akmerkez Vakko ve Etiler Kahve Dünyası'ndan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın para aldığını duydum. Yanındaki belediye çalışanlarının 'çantacılık' yaptığına dair söylentiler vardı" dedi. İmar konularındaki tüm müteahhit görüşmelerinin ise belirli isimler üzerinden yürütüldüğünü ifşa etti.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütünün varlığı kabul edildi

İfadedeki en sarsıcı iddialardan biri ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki parasal ilişki oldu. Şüpheli Uluer, "Gökhan Zeybek'in Amerika'da okuyan kızının masraflarının Rıza Akpolat tarafından karşılandığını duydum. Kızına yaklaşık 500.000 Dolar'a yakın para gönderdiklerini bana söylediler" diyerek belediye kaynaklarının kimlere aktarıldığına dair kritik bir iddiayı tutanağa geçirdi. Ayrıca Akpolat'ın, bir güzellik uzmanının Levent'teki lüks kliniğinin inşaat masraflarını da karşıladığı kaydedildi.

"CHP GENEL MERKEZİNE DÜZENLİ PARA GİDİYORDU"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın CHP Genel Merkezi ile ilişkilerine de değinen Uluer, "Rıza Akpolat'ın genel merkeze 'destek' adı altında düzenli olarak para gönderdiğini duydum ancak bu paranın kaynağını bilmiyorum" dedi.

ÖZEL'İN SEÇİLDİĞİ KURULTAYDA 130 BİN DOLAR DAĞITILDI

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'nın Beşiktaş Belediyesi tarafından finanse edildiğini üstü kapalı doğrulayan Uluer, Ankara'daki lüks Marriott Otel'de konaklayan bazı partililerin masraflarının Belediye Başkanı tarafından ödendiğini söyledi.

Kurultaydaki oy pazarlıklarını deşifre eden şüpheli meclis üyesi, delege iradesinin nasıl ifsat edildiğini şu sözlerle anlattı: "Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın'a kurultayda Özgür Özel'e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi'nden ihaleler verilmiş. Ayrıca bu kişinin Erzurum delegelerini (10 delege) ikna etmesi için kendisine 130.000 USD nakit para verildiğini duydum. Yine Ümraniye delegesi Hayati Kaya, Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nde işe alındı. Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanışman Tutan'ın erkek kardeşi de aynı şekilde belediyede işe yerleştirildi."

Gizli tanık: Fiyatı şişirip rakamlarla oynadılar

Sorgu sonunda şüpheli müdafi Av. Yağmur Yüksel, müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek serbest bırakılmasını veya adli kontrol uygulanmasını talep etti. Ancak kurultay rüşvetleri, belediyedeki yolsuzluk çarkı ve haksız zenginleşme iddialarının odağındaki ifadenin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı adı geçen diğer parti yöneticilerine doğru genişletmesi bekleniyor.

Rıza Akpolat'ı en yakını ele verdi