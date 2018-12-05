Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında ara karar

Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 26 sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 8. duruşmada, cumhuriyet savcısının tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etmesinin ardından sanıkların ve avukatlarının beyanları alındı.

Tutuklu sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut olay yeri görüntü tutanakları, HTS kayıtları, otopsi tutanakları, bilirkişi raporları ve tanık beyanları gibi gerekçeleri dikkate alarak tutuklu 26 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından dava açılan 6 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan ve kendilerine çağrı yapılamayan 2 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti sonraki duruşmaların 18, 19, 20, 21 ve 22 Şubat 2019'da Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.