Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Ankara'da
Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
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