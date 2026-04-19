19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
  • Beton mikseri hakimiyetini kaybetti dereye düştü: Sürücüden acı haber geldi
Güncel

Beton mikseri hakimiyetini kaybetti dereye düştü: Sürücüden acı haber geldi

itlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkan beton mikseri dereye düştü, kaybolan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Beton mikseri hakimiyetini kaybetti dereye düştü: Sürücüden acı haber geldi
Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde, E.A'nın idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda akıntıya kapıldığı değerlendirilen E.A'nın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.

Etkili olan yağışlar nedeniyle deredeki su seviyesinin yükselmesi arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

