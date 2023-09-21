'Beyaz altın'da hasat başladı

Asrın felaketinin ağır yaralar açtığı Hatay'da vatandaşlar yaralarını sarmak için üretmeye devam ediyor. Enkaz kentin bereketli topraklarında binlerce dönüm araziye ekimi yapılan ve 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamukta hasat başladı. Depremzede çiftçiler, rekolteden de memnun.

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Çiftçi Ayhan Tanış, rekolteden memnun olduğunu dile getirerek, "Şu an Kırıkhan bölgesindeyiz, Eylül ayıyla birlikte hasat başladı. Yaklaşık 10 gün oldu, rekolte çok şükür iyi bu sene. Umduğumuz güzel. Herkese bol bereketli hasatlar diliyorum. Umudumuzu kaybetmedik, üretime de o şekilde başladık. Ürettiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece bu günlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Yaralarımızı sarıyoruz, devletimiz ve halkımız yardımcı oldu. Biz de elimizden geldiğince üzerimize düşen görevi yapıyoruz" dedi.