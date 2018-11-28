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Beyaz Saray: Başkan Erdoğan ve Trump ikili ilişkilerde mutabık kaldı

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin Rusya-Ukrayna gerginliğini ele aldığına vurgu yaparak, G20 zirvesinde görüşme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

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Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginliğe dair ve Ukrayna'nın gemilerine ve mürettebatına el konulması konusunda derin kaygılarını dile getirdi. G20 toplantısında tekrar görüşerek bu kaygıları ve diğer ikili ilişkileri ele almak konusunda mutabık kaldılar."

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