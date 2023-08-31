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Beykoz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Beykoz'da, freni boşaldığı iddia edilen çimento yüklü kamyonun devrilen kasasının 2 otomobile çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Beykoz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var
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Kiremitdere Caddesi'nde Çubuklu İskelesi yönünde seyreden 48 ACL 405 plakalı kamyonunun şoförü Ercan Ş, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Karşıdan gelen araçlara çarpmamak için manevra yapmaya başlayan kamyonun çimento yüklü kasası kırılarak, karşı yönden gelen 34 NT 4531 plakalı otomobilin üstüne düştü.

Tavanı ezilen otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Hareketine devam eden kamyon kasası karşı yönden gelen 34 LU 4181 plakalı otomobile çarptıktan sonra aracı sürükledi.

Sürüklenen otomobil, Dedeoğlu Caddesi kavşağında yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Tamamen parçalanan otomobildeki 5 kişi de sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin sıkıştığı yerden kurtardığı yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Toplam 7 yaralıdan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan çimento yüklü kamyonun freninin boşaldığı iddia edilirken Kiretmitdere Caddesi ve Dedeoğlu Caddesi trafiğe kapatıldı.

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