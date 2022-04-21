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Beykoz'da İETT otobüsü kazası

Beykoz'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara vurdu. Kazada şoförün de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

DHA21 Nisan 2022 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:17
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Kaza saat 12.30 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi Beykoz yönünde meydana geldi. Sait Sefa Aydın'nın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsü, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Otobüs kayalara vurdu. Kazada otobüs şoförü Sait Sefa Aydın ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Beykoz Sahil Yolu kısmen trafiğe kapanırken, polis ekipleri tek şeritten kontrollü olarak trafik akısını sağladı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza sırasında otobüste olan bir yolcu, "Otobüsün içindeydik. Yoldan çıkınca vura vura gitti. Arabanın içi bir anda duman oldu. Herkes yerdeydi" dedi. (DHA)

  • Beykoz
  • İETT otobüsü kazası
  • yaralı

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