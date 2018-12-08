Beykoz'da kuyumcu soygunu girişimi iş yeri sahibi tarafından engellendi
Beykoz'da bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı ve maskeli şüpheli, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Paşabahçe Mahallesi Sait Molla Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı şüpheli, soygun girişiminde bulundu.
Şüpheli ile kendisine engel olmak isteyen iş yeri sahibi arasında arbede yaşandı. İş yeri sahibi, silahını aldığı zanlıyı darbederek etkisiz hale getirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde zanlının K.K (38) olduğu belirlendi.
Darp sonucu yaralanan K.K, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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