Beykoz'da kuyumcu soygunu girişimi iş yeri sahibi tarafından engellendi

Alınan bilgiye göre, Paşabahçe Mahallesi Sait Molla Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı şüpheli, soygun girişiminde bulundu.

Şüpheli ile kendisine engel olmak isteyen iş yeri sahibi arasında arbede yaşandı. İş yeri sahibi, silahını aldığı zanlıyı darbederek etkisiz hale getirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde zanlının K.K (38) olduğu belirlendi.

Darp sonucu yaralanan K.K, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.