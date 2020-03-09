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Beykoz'da trafik kazası

İstanbul'un Beykoz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 07:14 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 07:14

Dereseki Mahallesi Sırmakeş Caddesi'nde seyir halindeki 34 PS 9342 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çelik bariyerleri yıkan otomobil daha sonra yol kenarındaki dereye uçarak yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken dereye uçan otomobil vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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