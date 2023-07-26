Beykoz'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de iki farklı bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriyor.

VALİ GÜL DUYURDU: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA



İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.



Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.