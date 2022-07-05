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Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme

Beykoz'da Pazar günü çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalarda orman sınırında beklediği tespit edilen B.N. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA5 Temmuz 2022 Salı 10:56 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazar günü orman yangınları ile ilgili yaptığı denetimler kapsamında drone ile ormanlık alanlar kontrol edilirken, Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman çıktığı görüldü. Polis ekipleri, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin karadan müdahalesine helikopterle havadan da destek verilerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde olay günü orman sınırında beklediği görülen N.B. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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