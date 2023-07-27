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Beykoz'daki yangında son durumu: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de iki farklı bölgede dün çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 03:54 - Güncelleme:
Beykoz'daki yangında son durumu: Soğutma çalışmaları devam ediyor
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Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına itfaiye 20 araç ve 54 personel, Orman Bölge Müdürlüğü 17 arazöz, 1 helikopter ve 60 personel, AFAD, 2 araç, 6 personel, emniyet 10 TOMA ve asayiş ekipleriyle söndürme çalışmalarına destek verirken, Sahil Güvenlik bot, sağlık ekiplerinin 2 ambulans ve 6 personel ile Beykoz ve Sultanbeyli belediyelerine ait 5 su tankıyla müdahale edildi.

Beykoz'da 2 farklı bölgede çıkan ve 10 hektarlık alanda etkili olan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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