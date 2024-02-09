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Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: Şoför hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüsün sürücüsü, karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ajanslar 9 Şubat 2024 Cuma 00:13 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: Şoför hayatını kaybetti
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Beylikdüzü'nde aracı arızalanan metrobüs şoförüne, metrobüsü kontrol etmek için araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs şoföre çarpmıştı.

Olay sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARIZA KONTROLÜ YAPARKEN BAŞKA BİR METROBÜS ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücü Eyüp M'ye, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR KURTARILAMADI

Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

METROBÜS SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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