Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: Şoför hayatını kaybetti

Olay sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücü Eyüp M'ye, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.ŞOFÖR KURTARILAMADI
Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
METROBÜS SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.