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Beylikdüzü'nde otobüste kadına hakarete yolculardan tepki

Beylikdüzü'nde, İETT otobüsünde tartıştığı kadın yolcuya hakaret eden kişiye diğer yolcular tepki gösterdi. Otobüste yaşanan tartışma ve arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA5 Ağustos 2022 Cuma 09:37 - Güncelleme:
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Olay, dün, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, 400A hatlı Beykent - Yenibosna İETT otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre, otobüs durağa yanaştığı sırada yolculardan biri arkasında oturan kadına hakaret etti. Bunun üzerine otobüste bulunan diğer yolcular, hakaret eden kişiye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösterenlere "Karışmaya hakkınız yok" diyen kişiyi diğer yolcular otobüsten indirmeye kalktı. Bu sefer kendisini otobüsten indirmek isteyen kişiyle arbede yaşayan saldırgan, tekrar yerine oturdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olaya ilişkin herhangi bir şikâyette bulunulmadığı öğrenildi.

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