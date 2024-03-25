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Beylikdüzü'nde ''zula evine'' operasyon! Kalem şeklinde suikast silahı bulundu

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcısını takip eden polis, depo olarak kullandığı 'zula evine' yaptığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA25 Mart 2024 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde ''zula evine'' operasyon! Kalem şeklinde suikast silahı bulundu
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Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen M.N.F. isimli şahsı tespit edip takibe aldı. Şahsın Barış Mahallesi'ndeki depo olarak kullandığı "zula evine" operasyon yapan polis, 470 gram esrar, 663 adet extacy olarak adlandırılan uyuşturucu, 10 gram kokain, hassas terazi buldu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

KALEM ŞEKLİNDE SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri zehir tüccarının depo olarak kullandığı "zula evinde" yaptığı aramalarda kalem şeklinde suikast silahı ve 5 adet mermi buldu. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.N.F. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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