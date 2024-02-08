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  • Beyoğlu'nda araç parkının yaşandığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Güncel

Beyoğlu'nda araç parkının yaşandığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu Tophane'de bir emlakçı, araç parkı yüzünden kavga ettiği adamın oğluna kafa atıp, marketçiye silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybederken, olayla alakasız bir kişi de bacağından yaralandı. Olay anı kameralara anbean yansırken, katil zanlısı polis tarafından olay yerinde yakalandı.

IHA8 Şubat 2024 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda araç parkının yaşandığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Tophane'de meydana geldi. İddiaya göre emlakçılık yapan Celal K.'nin (66) oğlu ile market sahibi Mehmet Şahin'in (50) oğlu arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak olaydan yarım saat sonra Celal K., aracıyla marketin önüne geldi. Aracından inen Celal K., Mehmet Şahin'in oğluna "Sen mi dövdün benim oğlumu" dedikten sonra kafa attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada Şahin, oğlu ve yakınları Celal K.'ya saldırınca adam silahını çekti. Kurşun yağdıran Celal K., Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaraladı. Olayla bir ilgisi bulunmayan M.Ş.Ş. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği adam güçlükle zapt edilirken, dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

ARAÇ PARKI KAVGASINDA MARKETÇİYİ ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından caddede devriye gezen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek, olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şahin'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, çocuklarından birinin 5 yaşında olduğu öğrenildi.

Emniyete götürülen Celal K.'nın suçunu itiraf ederek, araç parkı yüzünden oğluyla market sahibinin oğlunun kavga ettiğini ve bu sebeple kavga çıktığını, oğlunun darp edildiğini öğrenince markete gelip hesap sorduğunu ve çıkan kavgada silahla ateş açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi sonrasında "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılan Celal K., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Mehmet Şahin'in cenazesi, Piyalepaşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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