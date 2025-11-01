Beyoğlu'nda ''huzur'' uygulaması! GBT kontrolü gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde drone destekli uygulamaya asayiş, trafik güvenliği, toplum destekli polislik, turizm ve göçmen kaçakçılığı şube müdürlükleri birimleri katıldı.
Uygulamada şüpheli görülen araçların bagaj ve iç kısımlarında detaylı aramalar yapıldı.
"Huzur" uygulamasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.
Yıldız, uygulama sonrası gazetecilere, halkın huzuru için çalışmaların 7/24 devam ettiğini belirterek, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla yürüttükleri uygulamalarda olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.