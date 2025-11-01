İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

Beyoğlu'nda ''huzur'' uygulaması! GBT kontrolü gerçekleştirildi

Beyoğlu'nda polis ekiplerince 'huzur' uygulaması yapıldı. 'Huzur' uygulamasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.

1 Kasım 2025 Cumartesi 07:09
Beyoğlu'nda ''huzur'' uygulaması! GBT kontrolü gerçekleştirildi
İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde drone destekli uygulamaya asayiş, trafik güvenliği, toplum destekli polislik, turizm ve göçmen kaçakçılığı şube müdürlükleri birimleri katıldı.

Uygulamada şüpheli görülen araçların bagaj ve iç kısımlarında detaylı aramalar yapıldı.

"Huzur" uygulamasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.

Yıldız, uygulama sonrası gazetecilere, halkın huzuru için çalışmaların 7/24 devam ettiğini belirterek, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla yürüttükleri uygulamalarda olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

