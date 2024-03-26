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Beyoğlu'nda intiharın ardından aile faciası çıktı

Beyoğlu'nda Nusretiye Camii içerisinde yaşanan intihar olayının ardından aile faciası çıktı. Camide intihar eden Uğur Falay (35)'ın Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Cezaevinden izinle çıkan Falay'ın bugün izninin bittiği öğrenildi. Ağabeyi tarafından öldürülen İrem Falay'ın üniversitede son sınıf öğrencisi olduğu ve basketbol antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

DHA26 Mart 2024 Salı 09:41 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda intiharın ardından aile faciası çıktı
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Olay, saat 10.40 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'nde yaşandı. Bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay(35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi. Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay(58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın(21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

OLAYDA AYNI SİLAH KULLANILMIŞ

Anne kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır" denildi. Açıklamada ayrıca, olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu ifade edildi.

BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ağabeyi tarafından öldürülen İrem Falay'ın İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi olduğu ve basketbol antrenörlüğü yaptığı öğrenildi. Falay'ın öğrencileri ve okuldan arkadaşları sosyal medyadan paylaşımda bulunarak üzüntülerini dile getirdi. Bazı arkadaşları ise Falay'ın son görüntülerini paylaşarak, olaya tepki gösterdi.

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