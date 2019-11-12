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Beyoğlu'nda maskeli şahıs kahvehaneye saldırı düzenledi

Beyoğlu’nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran zanlı kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

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Beyoğlu’nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran zanlı kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

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Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

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