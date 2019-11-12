Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda maskeli şahıs kahvehaneye saldırı düzenledi
Beyoğlu’nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran zanlı kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Beyoğlu’nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran zanlı kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
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