Beyoğlu'nda metruk bir binada yangın çıktı

Yangın, saat 15.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Elmas Traş Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede gecekonduyu saran alevler, gecekondunun hemen yanı başında bulunan bir apartman dairesinin dış cephesini de sarınca, sokak içerisinde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan gecekonduyu ve gecekondunun bitişiğindeki apartmandaki yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesi sonrası yanmaktan kurtarılan apartmandaki vatandaşlar ve mahalleli rahat bir nefes aldı.

Yangın hakkında bilgi veren Fikret Koyun, “İtfaiye ekipleri sokakların dar olmasından dolayı zorluk yaşadı. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Gecekonduda çıktı yangın. Yan binaya sıçradı. Ama şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda” dedi.