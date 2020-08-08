08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:43 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'a destek ziyareti gerçekleştiriyor.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Oktay, "Lübnan halkına başlığı dilemek için buradayız. Cumhurbaşkanımızın yardım teklifini ilettik. Tıbbi malzeme ve gıda yardımlarımız devam edecek "Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduğumzu ilettik. Lübnan halkını başlığı dilemek için buradayız. Cumhurbaşkanımızın yardım teklifini ilettik. Tıbbi malzeme ve gıda yardımlarımız devam edecek. Mersin Limanı yaraların sarılması için kullanılacak. Türkiye'nin hava ambulansları Lübnan'ın hizmetinde" açıklamasını yaptı.

OKTAY VE ÇAVUŞOĞLU'NUN TEMASLARI

Oktay, temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı temasları sırasında patlamanın meydana geldiği limanda da incelemelerde bulunacak.

Türkiye; patlamayla sarsılan Lübnan'a yardım eli uzatan ülkelerden.. Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri,Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla Lübnan'a teslim edilmişti. Türk ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerine de destek veriyor.