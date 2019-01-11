Bez torba için ellerinde pet şişelerle uzun kuyruk oluşturdular

Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan etkinlikte vatandaşlar ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların getirdiği plastik şişeler konteynerlere konulurken, 500 bez çanta dağıtıldı. Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, projede amaçlarının vatandaşlarında projeye plastikle mücadeleye katkı vermesinin sağlanması olduğunu söyledi. Ürkmezer, “Hem Kaymakamlık hem Belediye olarak bizim elimizde bez çanta mevcut, ancak sürekliliği sağlamak zorundayız. İnşallah biz bu çantaları, vatandaşların plastikle, pet şişeyle mücadelede katkı sağlaması için dağıtmaya devam edeceğiz. Halkımızın ilgisi oldukça yoğun. Bugün gördüğünüz gibi beş tane, on tane hatta otuzun üzerinde plastik şişe getiren vatandaşlarımız var. Bu açıdan bizler mutluyuz ” dedi.

“Safranbolu çevre duyarlılığı ile de marka olacak”

Safranbolu’nun Türkiye’de bir örnek olduğunu belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Öncelikle Safranbolulu hemşerilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu kampanyanın tüm Türkiye’de yayılmasında Bakanımızın projeyi Safranbolu’dan başlatmasının çok önemi var. Bizler tüm Safranbolulu hemşerilerimizle birlikte çevre koruma bilincini ne kadar çok arttırırsak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha temiz bir çevre sağlamış olacağız. Tabii ki çalışmalarımız burada bitmiyor. Bundan sonrada bez torba dağıtmaya devam edeceğiz. Biz başta Ticaret Odamız, Esnaf Odamız ve özellikle yerel market sahiplerimizi de bu kampanyaya katılmaya çağırıyoruz. Bizler Kaymakamlık ve Belediye olarak çok daha fazla çanta ve file dağıtmaya devam edeceğiz. Bu kurumlara bize destek olursa daha çok mutlu olacağız. Türkiye’de mimarisi, tarihi, kültürü, doğasıyla zaten marka olan, UNESCO Miras Kentin Safranbolu’yu ‘Sıfır Atık’ projesi ile beraber temizliği ve çevre duyarlılığı ile de marka yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.