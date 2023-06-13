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Bıçak çeken oğlunu silahla vurarak öldürdü

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, bıçakla ailesine zarar vermeye çalıştığı iddiasıyla oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı.

AA13 Haziran 2023 Salı 15:27 - Güncelleme:
Bıçak çeken oğlunu silahla vurarak öldürdü
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İddiaya göre, Ulucami Mahallesi'nde yaşayan Ahmet A. (55), evlerinin bahçesinde hafif zihinsel engelli oğlu Murat A. (28) ile kavga eden diğer oğlu Mustafa A'yı (27) ayırmak istedi.

Arbede sırasında zihinsel engelli oğluna zarar verdiği için müdahale ettiği Mustafa A, bıçak çekerek babasına ve diğer aile bireylerine tehditler savurup saldırmaya çalıştı.

Bunun üzerine babanın evden aldığı pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Mustafa A. göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada maktul Mustafa A'nın, "yaralama" suçundan aldığı mahkumiyet sebebiyle cezasını çektiği infaz kurumundan 4 gün önce çıktığı ve bu suçtan daha önce de 4 kez hapse girdiği öğrenildi.

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