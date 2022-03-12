Bıçaklanarak yaralanmış bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:21

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta Serhat K. (33) bıçaklanarak yaralanmış bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Serhat K, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Serhat K, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ahmet Ş. (60), polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Ahmet Ş'nin, emniyetteki ifadesinde, Serhat K'yi gece saatlerinde kızının odasının dışında, cam kenarında gördüğünü ve tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.