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Bıçaklayıp yol kenarına attılar; Erkek öldü, kadın ağır yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, yol kenarında erkek cesedi ile yanında ağır yaralı kadın bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede, bıçaklanarak öldürülenin Ozan Rüzgar, ağır yaralı kadının ise B.D. olduğu belirlendi.

  • DHA
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Sakarya- İznik Karayolu üzerinde Osmaneli Ericek Mahallesi yakınlarında bir ağacın altında kanlar içinde yerde yatan 1'i erkek, diğeri kadın, 2 kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan erkeğin öldüğünü, yanındaki kadının da yine bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi.

DHA'nın haberine göre, jandarma, yaptığı inceleme sonrasında öldürülenin Ozan Rüzgar olduğunu, ağır yaralı kadının ise B.D. olduğu belirlendi. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.D., ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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