Bıçaklı saldırıya uğrayıp yardım istedi, hastanede öldü

DHA 3 Şubat 2022 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:55

Olay, sabah saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Kanlıoğlu, yalnız yaşadığı evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlıoğlu, saldırının ardından sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbarla eve gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Kanlıoğlu'nu ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan ağır yaralı Kanlıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kanlıoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.