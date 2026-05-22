8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında Alem FM'de Fatih Yıldırım'ın programının konuğu Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan oldu.

Bilal Erdoğan, programda kültürel değerlerin korunması, Batı ile ilişkiler ve yapay zeka çağında insani özelliklerin önemi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alanda daha saygın bir konuma gelmesinin kendi kültürünü özgüvenle sergilemesinden geçtiğini belirtti.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında Alem FM'de Fatih Yıldırım'ın programına konuk oldu. Erdoğan, merhum sanatçı Barış Manço üzerinden çarpıcı mesajlar verdi.

"BARIŞ MANÇO'YU GERÇEKTEN ÇOK ARIYORUZ"

Açıklamalarında usta sanatçı Barış Manço'yu örnek gösteren Erdoğan, Manço'nun hem programlarında hem de müziklerindeki mesajlarla Türk kültürünü doğrudan anlattığını ve korunması gerektiğini savunduğunu ifade ederek, "Barış Manço'yu gerçekten çok arıyoruz" dedi

Günümüzdeki popüler sanatçılara da seslenen Erdoğan, sanatçıların kendi kültürlerine dair öğeleri gizleyerek değil, açıkça vermeleri gerektiğini vurguladı

Dünyanın artık hep aynı şeyleri görmekten bıktığını ve özgünlük aradığını belirten Erdoğan, "Bize özgün olanı dışarı çıkardığımız zaman dünyada da daha saygın olacağız" diyerek, kültürel özgüvenin öneminin altını çizdi

Türk milletinin şanlı bir tarihe ve asil bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Küllerimizden silkinmek ve kalkmak için çalışmak gerekiyor. Şimdi biz de öğreneceğimizi öğreneceğiz. Alacağımız mesafe var" ifadelerini kullandı

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA "İNSAN UNSURU" ÖNE ÇIKACAK

Özellikle gençlerin meslek tercihleri ve hızla gelişen yapay zeka teknolojilerine de değinen Erdoğan, gelecekte en önemli unsurun yine "insan" olacağına dikkat çekti

İnsani özelliklerin gücüne vurgu yapan Erdoğan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: